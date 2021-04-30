ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "24 Nisan" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkan Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili kullandığı "soykırım" ifadesine yönelik bir açıklama geldi.

Bakanlık sözcüsünün yazılı açıklamasında Biden yönetiminin 24 Nisan açıklamasının hukuken ne anlama gelebileceğiyle ilgili bir değerlendirme bulunuldu.

Açıklamada, "Başkan'ın son açıklaması, ABD mahkemelerinin sivil yargılaması karşısındaki Türkiye'nin egemen dokunulmazlığını etkileme amacı taşımıyordu, ki bu durum Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası ile düzenlenmektedir" ifadesine yer verildi.



ABD Başkanı Biden, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1915 olaylarını "soykırım" ifadesiyle nitelemiş, Türkiye ise söz konusu açıklamaya sert tepki göstermişti.



ABD'de "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" (FSIA), yabancı devletlere Amerikan mahkemeleri nezdinde yargılamalardan muafiyet tanıyor.