ABD Dışişleri bin 300 personeli işten attı

ABD'de Donald Trump yönetimi "radikal" adımlar atmaya devam ediyor.

Daha önce on binlerce federal çalışanı işten çıkaran Trump yönetimi bu defa Dışişleri Bakanlaığı'na el attı, bin 353 personel işten çıkarıldı.



Başkent Washington'da son iş gününü tamamlayan çalışanlar, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde yıllardır çalıştıkları binadan ayrıldı.



Dışişleri Bakanlığı binası lobisinde ve kapı önünde toplanan personel, binayı ellerinde taşıdıkları kişisel eşyalarıyla terk eden arkadaşlarını alkışlayarak teselli etti.



Bir gün önce işten çıkarılmaların başlayacağını ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas, personele gönderdiği elektronik postayla duyurmuştu.



"ŞİŞİRİLMİŞ BAKANLIK"

İşten çıkarmalar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Mayıs ayında açıkladığı yeniden yapılanma planının bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Rubio, bakanlığını "şişirilmiş" ve bürokrasi tarafından boğulmuş olarak tanımlamıştı.



ABD Dışişleri Bakanı, yapılan değişikliklerin Bakanlığı temel Amerikan değerleriyle daha uyumlu hale getireceğini ve "radikal siyasi ideoloji" odaklarını temizleyeceğini belirtti.

ABD medyasına sızan bakanlık iç yazışmasına göre işten çıkarmalar, bin 107'si memur, 246'sı diplomat olmak üzere toplam bin 353 kişiyi kapsıyor.