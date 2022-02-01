ABD Dışişleri: Blinken, Lavrov'dan Ukrayna'daki askerlerin derhal çekilmesini istedi

Son dakika haberi!

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Ukrayna krizine dair bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ayrıntılarına dair ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Blinken'ın, görüşmede Ukrayna sınırındaki askerlerin derhal çekilmesini istediği belirtildi.

Ayrıca, Blinken, Lavrov'a ABD'nin Rusya ile kapsamlı görüşmeler için hazır olduğunu aktardı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...