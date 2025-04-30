ABD Dışişleri'ne "Çinli paralı asker" sorusu

Temsilciler Meclisi Çin Özel Komitesi tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya gönderilen 30 Nisan tarihli mektupta, Moskova’nın Çinli paralı askerleri ancak Pekin yönetiminin "örtülü onayıyla" kullanabileceği ifade edildi.



Ukrayna, bu ayın başlarında doğu cephesinde iki Çin vatandaşını yakaladığını ve en az 155 Çinlinin Rus saflarında savaştığını duyurmuştu. ABD’li yetkililer, bu istihbaratı Reuters’a doğrularken, söz konusu kişilerin Çin hükümetiyle doğrudan bağlantılı görünmediğini, ancak paralı asker statüsünde olduklarını belirtti.



Mektupta, Komite Başkanı Cumhuriyetçi John Moolenaar ve Demokrat üye Raja Krishnamoorthi, Çin’de devletin toplumsal alan üzerindeki geniş kontrolüne dikkat çekerek, Çin vatandaşlarının Rusya tarafından savaşa dahil edilmesinin Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) en azından örtülü onayı olmadan mümkün olamayacağını savundu. Milletvekilleri, ABD’nin bu gelişmelerle ilgili olarak Pekin’le herhangi bir temas kurup kurmadığını ve atmayı planladığı adımları Kongre’ye açıklamasını talep etti.



Çin, Rusya ile “sınırsız ortaklık” ilan etmiş ve Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerde arabulucu rolü üstlenmeye çalışmış olsa da, Moskova’nın 2022’de başlattığı tam kapsamlı işgali açıkça kınamaktan kaçınmıştı. Öte yandan Pekin, Çin vatandaşlarının Rusya adına savaşmasına ilişkin yapılan açıklamaları “sorumsuz” olarak nitelendirmişti.

"HABERLER ENDİŞE VERİCİ"

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çinli paralı askerlerin varlığına ilişkin haberleri “endişe verici” olarak değerlendirdi. Krishnamoorthi, Reuters’a yaptığı ayrı bir açıklamada, Trump yönetiminin Çin’in vatandaşlarını derhal savaş alanından çekmesini talep etmesi ve Pekin’in askeri ve çift kullanımlı ürünlerle verdiği daha geniş çaplı desteğe karşı sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Komite Başkanı Moolenaar da Çin’in savaşta "tarafsız bir aktör olmadığını" söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın sosyal medya üzerinden Çinli vatandaşları orduya katılmaları için işe aldığını ve bu faaliyetlerden Çinli yetkililerin haberdar olduğunu dile getirdi. Öte yandan, Çin’in uzun süredir Rusya’ya insansız hava araçları (İHA) gibi silahlarda kullanılan çift amaçlı ürünleri gönderdiği ve İHA’lar da sağladığı biliniyor.