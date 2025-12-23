ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu

ABD ordusu arayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. ABD ordusundan yapılan açıklmaya göre Doğu Pasifik sularında uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendi. Yapılan açıklamada "Bu operasyon sırasında 1 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

ABD ordusunun alduığı istihbaratta düşük profilli teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu doğrulandı. Açıklamanın devamında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği belirtildi.

Operasyona dair yayınlanan görüntüde, teknenin vurulmasının ardından alev aldığı görülüyor. ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere operasyon düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.