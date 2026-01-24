ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu

Latin Amerika üzerindeki baskısını artıran Donald Trump yönetiminin "uyuşturucu kaçakçılığı"nı gerekçe göstererek yaptığı askeri operasyonlar devam ediyor.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından Doğu Pasifik'te bir geminin daha vurulduğunu duyurdu. SOUTHCOM açıklamasında; ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla, daha önce belirlenmiş uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı eylemini yürüttüğü gerekçesiyle bir gemiye ölümcül bir saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırı sonucu iki kişinin öldürüldüğü duyurulan açıklamada, sağ kurtulan bir kişi için arama kurtarma faaliyetinin sürdüğü kaydedildi.

ABD ordusunun son aylarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve teknelerdeki kişileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor. ABD yönetimi operasyonların görüntülerini de paylaşıyor.