ABD Doları son 50 yılın en büyük değer kaybını yaşadı

Uzmanlara göre bu düşüşte, Başkan Trump’ın sert gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarına dair belirsizlikler etkili oldu. Bazı iddialar ise Trump’ın danışmanlarıyla birlikte doları bilerek zayıflatmak istediğini öne sürüyor.

İddiaya göre, Trump’a yakın isimlerden Stephen Miran’ın “Mar-a-Lago Mutabakatı” olarak adlandırılan bir planla doların değerini düşürme fikrini gündeme getirdiği belirtiliyor. Miran bu iddiaları reddetse de tartışmalar sürüyor.



ZAYIF DOLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Teoride daha zayıf bir dolar, ABD’nin ihracatını ucuzlatıyor ve Trump’ın sık sık dile getirdiği yerli üretimi canlandırma ve ticaret açığını azaltma hedeflerine katkı sağlıyor. Ancak Beyaz Saray, resmi olarak doları bilerek düşürme planını reddediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, “Trump, doların dünya rezerv parası olarak hakimiyetini korumakta kararlı” açıklamasında bulundu.

Yine de Trump’ın ağır tarifeleri, bazı yatırımcıları dolardan uzaklaştırıyor. Bloomberg’e konuşan GSFM danışmanı Stephen Miller, “Trump gerçekten ateşle oynuyor” dedi.

GÜVEN ERİDİ, TAHVİLLER BASKI ALTINDA

Trump’ın yeniden seçilmesi sonrası yükselen dolar, Ocak ayında zirve yapmıştı. Ancak Nisan’daki “Özgürlük Günü” duyurusunda beklenenden daha sert gümrük vergileri açıklanınca yatırımcı güveni sarsıldı.



BlackRock’un küresel sabit getirili yatırım sorumlusu Rick Rieder, tam ölçekli bir dolar terk edilişinin (de-dollarization) yakın olmadığını söylese de, yatırımcı güvenindeki erimenin ciddi bir sinyal olduğunu vurguladı.