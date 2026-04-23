ABD Donanma Sekreteri Phelan da görevden ayrıldı

İran Savaşı'nda geçici ateşkes ve müzakereler sürerken ABD Ordusu'ndaki yönetim krizi de devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon ), Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.

Parnell, paylaşımında Donanma Müsteşarı Hung Cao'nun görevi vekaleten yürüteceğini belirtti.