ABD Donanması'na ait gizemli gemi Çin'in kapısına dayandı

Hipersonik füzelerle donatılması planlanan ABD’ye ait gizli destroyer USS Michael Monsoor, Japonya’ya ulaştı.

Michael Monsoor, ABD Donanmasına ait üç Zumwalt sınıfı destroyerden biri. Diğerleri USS Zumwalt ve USS Lyndon B. Johnson.

Bu savaş gemisi, mart ayında San Diego Deniz Üssü’nden ayrılarak Pasifik görevine başladı.

Zumwalt sınıfı savaş gemileri, radar yansımasını azaltan ve tespiti zorlaştıran özel gövde tasarımlarına sahip. Ayrıca bu gemiler, ses hızının beş katından daha hızlı seyahat edebilen hipersonik füzelerle ateş gücünü artırmak üzere modernize ediliyor.

ÇİN TATBİKATININ ARDINDAN GELDİ

Amerikan gizli savaş gemisinin Japonya’daki varlığı, Çin’in geçen ay “birinci ada zincirinin” doğu tarafında iki uçak gemisiyle eş zamanlı tatbikat yapmasının hemen ardından geldi.

Söz konusu hat, ABD’nin savunma çizgisi olup Japonya, Tayvan ve Filipinler’i kapsayan Batı Pasifik bölgesini içeriyor.

BİLİNMESİ GEREKENLER

ABD Donanması tarafından yayımlanan fotoğraflara göre Michael Monsoor, pazartesi günü Japonya’nın Tokyo yakınlarındaki Yokosuka Deniz Üssü’ne planlı bir liman ziyareti kapsamında demir attı.

Bu üs, aynı zamanda Japonya’da konuşlanmış olan Amerikan uçak gemisi USS George Washington’a da ev sahipliği yapıyor.