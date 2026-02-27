ABD donanmasından dikkat çeken adım. Aynı anda iki gemi bölgede ve dünyanın en büyük uçak gemisi İsrail'e yanaştı

Dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen ABD’ye ait USS Gerald R. Ford , İsrail kıyılarına ulaştı. Geminin ilerleyen saatlerde Hayfa Limanı'na demir atması bekleniyor. Haberi İsrail’in Kanal 12 televizyonu duyurdu. ABD ordusundan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Geminin İran'a yönelik olası bir operasyon için Akdeniz'e gönderildiği açıklanmıştı.

Haberde, uçak gemisinin gelişinin perşembe gecesi 20 adet ABD yakıt ikmal uçağının İsrail’e iniş yapmasının ardından gerçekleştiği belirtildi. Kanal daha önce, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’na dört adet ABD KC-46A Pegasus yakıt ikmal uçağının ulaştığını bildirmişti

Söz konusu sevkiyatların, İran’a yönelik olası bir askeri operasyon ihtimali nedeniyle ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının parçası olduğu ifade ediliyor.

DEV SAVAŞ GEMİSİ DÜN GİRİT'TEN AYRILMIŞTI

USS Gerald R. Ford, dün Girit’teki Souda Körfezi'nden ayrıldı. Gemi pazartesi gününden bu yana söz konusu ABD deniz üssünde bulunuyordu.

Gemideki denizciler Haziran ayından beri denizde bulunuyor. Başlangıçta Akdeniz'de bir görevdeydiler. Ancak Pentagon onları önce Venezuela'ya ve daha sonra tekrar Basra Körfezi'ne yönlendirdi.

BÖLGEDE İKİ UÇAK GEMİSİ VAR

Washington yönetiminin Ortadoğu’da bir uçak gemisi, dokuz destroyer ve üç diğer muharip gemi dahil olmak üzere bir düzineden fazla savaş gemisi bulunuyor. Bunlar arasında USS Abraham Lincoln da yer alıyor.

Onlarca savaş uçağı taşıyan ve binlerce denizciye ev sahipliği yapan iki ABD uçak gemisinin aynı anda Ortadoğu’da konuşlanması nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor.