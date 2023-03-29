ABD, dünyada demokrasinin ilerlemesi için 690 milyon dolarlık fon sağlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD, Kosta Rika, Hollanda, Güney Kore ve Zambia'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen ve yarın sona erecek "2. Demokrasi Zirvesi"nde "Küresel Zorluklar" üzerine konuştu.



Biden'ın konuştuğu oturuma Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Mendoza, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo Cohen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen çevrim içi katıldı.



Konuşmasında 6 Ocak Kongre baskınına değinen Biden, Amerikalı seçmenlerin ABD demokrasisine zarar veren "aşırılık yanlılarını" reddettiğini söyledi.



Biden, dünya genelinde demokrasilerin güçlendiği, otokrasilerin ise zayıfladığı değerlendirmesinde bulundu. Biden, ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına karşı demokratik yönetimlerin birlik olarak Kiev'e destek verdiğini söyledi.

DEMOKRASİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN 690 MİLYON DOLARLIK FON



Demokratik programları desteklemek için 690 milyon dolarlık fon ayırdıklarını duyuran Biden, gelecek 3 yıl boyunca dünya çapında demokrasiyi ilerletme hedefiyle 9,5 milyar dolar ayırmak için Kongre ile birlikte çalışmayı planladıklarını aktardı.



Biden, teknolojinin demokrasi üzerindeki etkilerine de değinerek, bu hafta casus yazılımların yasaklanmasıyla ilgili imzaladığı kararnameden bahsetti.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Ukraynalıların demokrasi ve özgürlük adına mücadele ettiklerini belirterek demokrasi düşmanlarının kaybetmesi gerektiğini söyledi.



Rusya'yı totaliterlikle suçlayan Zelenski, bu ülkeye yönelik yaptırımların daha hızlı ve güçlü uygulanması gerektiğini kaydetti.



ZİRVEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bu yılki Demokrasi Zirvesi'ne demokratik oldukları "şüpheli" addedilen birçok ülkenin davet edilmesi eleştirilmiş ve Biden'ın demokrasi tanımına "çifte standart" nitelemesi yapılmıştı.



Time dergisi Demokrasi Zirvesi'ne ilişkin "Biden'ın Demokrasi Zirvesi İkiyüzlülüğün Zirvesi" manşetini atmıştı.



Hindistan, Filipinler, Brezilya, Irak, Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkelerin zirveye katılımı uluslararası basında eleştiri konusu olmuştu.

