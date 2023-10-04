ABD duyurdu: İran'dan ele geçirilen mühimmat Ukrayna'ya gönderildi

ABD, İran'dan ele geçirilen mühimmatı Rusya’nın saldırılarına karşı kullanması için Ukrayna'ya gönderdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (IRGC) ele geçirdiği yaklaşık 1,1 milyon 7,62 mm'lik mühimmatın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne gönderdiği duyuruldu.

CENTCOM’un söz konusu mühimmatın 9 Aralık 2022’de transit haldeki MARWAN 1 adlı gemiden ele geçirildiği aktarılan açıklamada, “Mühimmat, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararına aykırı olarak Devrim Muhafızları tarafından Yemen'deki Husilere gönderiliyordu” denildi.

ABD’nin İran'ın bölgedeki ölümcül yardım akışının ABD ve BM yaptırımları da dahil olmak üzere tüm yasal yollarla engellemek için müttefikleri ve ortakları ile birlikte çalışmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, “İran'ın silahlı gruplara verdiği destek, uluslararası ve bölgesel güvenliği, güçlerimizi, diplomatik personelimizi ve bölgedeki vatandaşların yanı sıra ortaklarımızın güvenliğini de tehdit ediyor. İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine ışık tutmak ve durdurmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

ABD yıllardır İran’dan Yemen'deki Husilere gönderildiğine inanılan ve genellikle balıkçı tekneleriyle taşınan silahlara el koyuyor.