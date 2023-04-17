ABD El Chapo'nun oğullarına dava açtı

Orta ve Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçıları yoğun bir şiddet geçmişine sahip. Sinaloa Karteli ise bu şiddet uygulamalarını bir üst seviyeye çıkarmış durumda. Acımasızlıklarıyla bilinen kartel üyeleri rakiplere ve güvenlik güçlerine yaptıkları işkenceler, bazı insanların diri diri kaplanlara yem edilmesi gibi aşırı şiddet olaylarıyla haberlere konu oldu.



GUZMAN LOPEZ TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞTI



El Chapo'nun şu anda gözaltında olan oğlu Guzman Lopez 2019 yılında da gözaltına alınmıştı. Guzman Lopez gözaltına alındıktan sonra sonra Sinaloya üyeleri ülkede şiddet olaylarına başvurunca Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, El Chapo'nun oğlunun serbest bırakılması emrini vermişti.



Guzman Lopez geçtiğimiz ocak ayında yeniden gözaltına alındı ve o tarihten beri Meksika güvenlik güçlerinin elinde bulunuyor. Kartel yine şiddet olaylarına başvurmuş ve ülkede 30'a yakın insanın ölmesine neden olmuştu. Kartel üyeleri Sinaloa Havalimanını kısa süreliğine de olsa işgal etse de Meksika güvenlik güçleri kentte yeniden hakimiyeti sağlamayı başarmıştı.