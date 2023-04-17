ABD El Chapo'nun oğullarına dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri, ülkeye her yıl milyonlarca ton uyuşturucu sokan Sinaloa Karteli'ne karşı yeni bir dava hazırladı. Geçtiğimiz günlerde kabul edilen davada Sinaloa'nın üst düzey 28 üyesini iddianamenin konusu oldu.
Ülkede son yıllarda çokça görülen fentanili ABD'ye sokmakla suçlanan Sinaloa üyeleri arasında kartelin kurucusu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın üç oğlu da bulunuyor. Joaquin Guzman'ın kendisi halihazırda ABD'de tutuklu. El Chapo'un (Bücür) hapishaneden kaçmadığı takdirde uzun bir süre dışarıyı görmesi beklenmiyor.
Guzman'ın davada ismi geçen üç oğlundan ise sadece Guzman Lopez, Meksika'da gözaltında bulunuyor. Ovidio Ivan Archivaldo Guzman Salazar ve Jesus Alfredo Guzman Salazar'ın yerleri ise bilinmiyor.
Ovidio Ivan Archivaldo Guzman Salazar tıpkı babası gibi aşırı şiddet meraklısı. Bu nedenle ülkede Chapitos yani "Küçük Bücür" olarak anılıyor.
ABD'de 2021 yılında 107 binden fazla insanın aşırı dozdan öldüğü tahmin ediliyor. Fentanilin ülkeye ağırlıklı olarak Sinaloa Karteli tarafından sokulduğu düşünülüyor. Dava açılan 28 kişi arasında kartel liderlerinin yanısıra Çinli ve Guatemalalı kimyasal madde tedarikçileri, uyuşturucu üretiminde kullanılan laboratuvarların çalışanları ve silah kaçakçıları da bulunuyor.
SİNALOA KARTELİ ŞİDDETLE BİLİNİYOR
Orta ve Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçıları yoğun bir şiddet geçmişine sahip. Sinaloa Karteli ise bu şiddet uygulamalarını bir üst seviyeye çıkarmış durumda. Acımasızlıklarıyla bilinen kartel üyeleri rakiplere ve güvenlik güçlerine yaptıkları işkenceler, bazı insanların diri diri kaplanlara yem edilmesi gibi aşırı şiddet olaylarıyla haberlere konu oldu.
GUZMAN LOPEZ TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞTI
El Chapo'nun şu anda gözaltında olan oğlu Guzman Lopez 2019 yılında da gözaltına alınmıştı. Guzman Lopez gözaltına alındıktan sonra sonra Sinaloya üyeleri ülkede şiddet olaylarına başvurunca Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, El Chapo'nun oğlunun serbest bırakılması emrini vermişti.
Guzman Lopez geçtiğimiz ocak ayında yeniden gözaltına alındı ve o tarihten beri Meksika güvenlik güçlerinin elinde bulunuyor. Kartel yine şiddet olaylarına başvurmuş ve ülkede 30'a yakın insanın ölmesine neden olmuştu. Kartel üyeleri Sinaloa Havalimanını kısa süreliğine de olsa işgal etse de Meksika güvenlik güçleri kentte yeniden hakimiyeti sağlamayı başarmıştı.