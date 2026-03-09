ABD Elçiliği'nden Türkiye'ye seyahat uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği Türkiye'ye dair bir seyahat uyarısı yayınladı. Sosyal medya platformu X'te yayınlanan uyarıda, Güneydoğu Anadolu bölgesine seyahat uyarı düzeyini “Seviye 4 - Seyahat etmeyin” yapan elçilik, “artan risk” üzerine bu uyarıyı yaptığını söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Türkiye'ye genel seyahat uyarı düzeyini ise yükseltmedi ve “Seviye 2 - İlave ihtiyat gösterin” düzeyinde tuttu. Elçilik, “Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır.” ifadesini kullandı.

Elçilik ayrıca Türkiye'de acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğundan tedbiren ayrılmalarını talep etti.