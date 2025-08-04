ABD elçisi Barrack'tan Suriye'de sükunet çağrısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'de yaşanan son çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçi Barrack, X sosyal medya hesabından, Süveyda kentinde ve Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç​​​​​​​ ilçesinde dün meydana gelen çatışmalara değindi.



Barrack, "Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl, kalıcı bir çözümün sağlanmasının en iyi yoludur" dedi.



"ABD'nin, Süveyda'da bir çözümün sağlanmasına aracılık etmiş olmaktan ve Fransa ile birlikte kuzeydoğunun birleşik Suriye'ye yeniden entegrasyonunda ortak arabuluculuk yapmaktan gurur duyduğunu" ifade eden Barrack, "Önümüzdeki yol Suriyelilere ait. Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor" diye konuştu.



Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına dün düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı, Süveyda'da yasa dışı silahlı grupların ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda ise 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.