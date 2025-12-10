ABD elçisi F-35 şartını açıkladı. "Türkiye artık S-400'leri kullanmamalı ve bulundurmamalı"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından Türkiye'nin F-35 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barrack, "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olması konusunda Türkiye ile görüşmelerini sürdürüyor" dedi.

"Amerikan yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve sahip olmaması gerekiyor" ifadelerini kullanan Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı yarattı." sözlerini sarf etti.

Açıklamada, "Bu da son yıllarda konu hakkında yaptığımız en verimli görüşmelere yol açmıştır. Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır" dendi.