ABD elçisi Hochstein, Beyrut'a gidiyor: Masada İsrail-Hizbullah ateşkesi var

Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail elçisi Amos Hochstein, bugün Beyrut'ta Lübnanlı yetkililerle bir araya gelecek.



Reuters'ın bildirdiğine göre görüşmede, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması için gerekli koşullar ele alınacak.

ABD artan can kaybına rağmen İsrail'e sarsılmaz bir destek vereceğini açıkça ortaya koymaya devam ederken bir yandan ateşkes görüşmeleri yürütüyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Amerikan ordusunun gelişmiş füzesavar sistemini İsrail'e acilen gönderdiğini ve sistemin artık “yerinde” olduğunu söyledi.

Austin, “Bu sistemi çok hızlı bir şekilde devreye sokma kabiliyetine sahibiz ve beklentilerimizi karşılıyoruz” diye ekledi.

TAM YETKİ İSTEDİLER

ABD merkezli Axios haber ajansına konuşan İsrailli yetkililer, Hizbullah'ın yeniden silahlanmaması ve sınıra yakın bölgedeki askeri altyapısını yeniden inşa etmemesi için İsrail savunma güçlerine (IDF) "aktif müdahale" yetkisi verilmesini talep etti.



İsrail, hava kuvvetlerinin Lübnan hava sahasında operasyon yapma özgürlüğüne sahip olmasını da istedi.



ABD'li bir yetkili ise Lübnan ve uluslararası toplumun İsrail'in şartlarını kabul etmesinin muhtemel olmadığını ifade etti.



LÜBNAN'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail dün gece boyunca Beyrut, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde Hizbullah'ın operasyonlarını finanse etmek için kullandığı öne sürülen yerlere saldırdı.

Saldırılardan önce yüzlerce aile hedef alınan yerlerin yakınındaki evlerini terk ederken, herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.

