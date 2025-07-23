ABD Elçisi: Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak

Lübnan merkezli El-Cedid kanalına konuşan Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack “Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes anlaşması olduğunu ancak tarafların bunu uygulamakta zorlandığını" vurguladı.

ABD temsilcisi, "Biz Lübnan’dayız çünkü barışın sağlanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Ancak bir takvim var ve zaman daralıyor, bu yüzden bir uzlaşıya varılması için baskı yapıyoruz." dedi.



Barrack, şöyle devam etti: "Ben silahların yalnızca devlette toplanmasını talep etmiyorum ancak Lübnan’da yalnızca bir askeri kurum olması gerektiğini belirten bir yasa var. Lübnan bu yasayı nasıl uygulayacağına kendisi karar vermeli. Silahların mutlaka bırakılması gerekiyor."



Tom Barrack, İsrail’in ateşkese uyacağına dair garanti verilmemesi konusundaki tutumuna ilişkin ise bir müzakereci değil, taraflar arasında olumlu etki yaratmaya çalışan siyasi bir aracı olduğunu söyledi.



"Lübnan ikinci bir İsrail savaşıyla karşı karşıya kalmayacak." diyen Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan’a bu zorlu zamanlarda yardım etmek isteğini aktardı.