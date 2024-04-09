ABD, ele geçirilen İran silahlarını Ukrayna'ya gönderdi

ABD, ele geçirilen İran silahlarını Ukrayna'ya gönderdiğini duyurdu.

ABD ordusu, İran güçlerinin Yemen'deki Husilere gönderilirken ele geçirdikleri küçük silah ve mühimmatı Kiev'e verdiğini açıkladı.

Geçen hafta yapılan bu transfer, Ukrayna'nın önemli ölçüde mühimmat sıkıntısı çektiği ve ABD'li Cumhuriyetçi milletvekillerinin yeni yardımları engellediği bir dönemde gerçekleşti.

Ancak Kiev'in topçu ve hava savunma mühimmatı gibi önemli kalemlere olan ihtiyacını karşılamadı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti Ukrayna silahlı kuvvetlerine 5 binden fazla AK-47, makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, RPG-7 ve 500,000'den fazla 7.62mm mühimmat transfer etti" dedi.

Açıklamada, "Bu silahlar Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı savunmasına yardımcı olacak" denildi ve bir tugayı donatmaya yetecek kadar malzeme olduğu belirtildi.