ABD Enerji Bakanı Venezuela'da

ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından iki ülke arasındaki temaslar artıyor. Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Christopher Wright ile görüştü.

Bakan Wright’ı başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te kabul eden Rodriguez’e, Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Hector Obregon Perez ile Venezuela'nın ABD nezdindeki diplomatik temsilcisi Félix Plasencia eşlik etti.

Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, taraflar arasındaki görüşmede "Bolivarcı ulusun enerji egemenliği ve iki ülke arasındaki tarihsel ikili ilişkiler çerçevesinde her iki ülke için de fayda sağlayacak bir enerji gündeminin gözden geçirildiği" belirtildi. Açıklamada, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile ABD Enerji Bakanı Wright'ın, Venezuela'nın geniş rezervleri ve hidrokarbonların güvenli tedariki için mevcut altyapıdan yararlanarak bölgesel enerji piyasasını istikrara kavuşturacak akıcı bir diyaloğun sürdürülmesinin öneminde mutabık kaldığı ifade edildi.

Wright’ın Venezuela ziyareti kapsamında ABD’li petrol şirketi Chevron'a ait bir işleme tesisini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu ziyaret, Maduro’nun kaçırılmasının ardından gerçekleştirilen en üst düzey temas oldu.

TRUMP YÖNETİMİNİN VENEZUELA MÜDAHALESİ

ABD ordusunun Caracas'a yönelik hava saldırılarıyla birlikte Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rodriguez’i tehdit ederek “Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini” söylemiş, bunun üzerine geçici yönetim yaptırım altındaki 30 ila 50 milyon varil petrolü ABD'ye teslim edeceğini açıklamıştı.

Trump'ın taleplerini kabul eden Venezuela'da yabancı şirketlerin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı" da oy birliğiyle kabul edilmişti.