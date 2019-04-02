ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a taciz suçlamasını Demokrat Partili bir kongre üyesinin eski yardımcısı olan Amy Lappos yaptı.

Lappos, Biden'ın 2009 yılında Connecticut'ta partiye bağış kampanyası sırasında iki eliyle yüzünü tutup "burnunu burnuna sürdüğünü" iddia etti.



Lappos yaptığı açıklamada, "İstenmeyen ilgi gösterisi ve kadını nesneleştirmek kabul edilir, değildir" dedi.



ABD eski Başkan Yardımcısı Biden ise iddiaları reddetti. Yaptığı yazılı açıklamada, "Yıllardır yürüttüğüm kampanya çalışması ve sosyal hayatımda sayısız el sıkışması, sarılma, sevgi, destek ve dayanışma gösterisinde bulundum. Bir kez bile uygunsuz davrandığımı asla düşünmedim" dedi.

Daha önce de bir kadın, Joe Biden tarafından 2014 yılında taciz edildiğini açıklamıştı.

