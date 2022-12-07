ABD eyaleti katil robot planından geri adım attı

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yer alan San Francisco Polis Departmanı (SFPD), saldırganlara karşı ölümcül robotlar kullanmak için izin istedi.



Geçen hafta şehrin yasa koyucuları ve denetim kurulu tarafından kabul edilen teklif, polisin öldürebilen robotlara erişmesine izin verecekti.



SFPD'nin askeri tarzdaki tüm teçhizatını nasıl kullanmayı planladığını ortaya koyan bir belgede departman, "robotların yalnızca halkın veya memurların can kaybı riskinin yakın olduğu zaman ölümcül bir güç seçeneği olarak kullanılacağını" yazdı.



Ancak plan, sivil özgürlükler gruplarından şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

YENİDEN KOMİTEYE GÖNDERİLDİ



Salı günü oybirliğiyle teklifin durdurulmasını oylandıktan sonra, yönetim kurulu konuyu daha ayrıntılı bir inceleme için komiteye gönderdi.



Protestocular ve birkaç muhalif yönetim kurulu üyesi, belediye binasının merdivenlerinde toplanarak belediyeyi kararını geri almaya çağırdı.



Orijinal teklif şimdi rafine edilecek veya tamamen rafa kaldırılacak.

KAYGAN ZEMİN ELEŞTİRİSİ

Kent yetkilileri tüm kararın insanda olacağının altını çizmişti. Yine de bir tuşa basarak insan öldürebilmenin mümkün olması aktivistleri harekete geçirdi.

Karar mekanizmasındaki insani duygulardan uzaklaşılacağını söyleyen aktivistler durumu "kaygan bir zemin" olarak değerlendirdi.

Yetkililer ise öldürme kapasitesi olan robotların sadece aşırı durumlarda ve özel eğitimli polisler tarafından kullanılacağını savunuyor.

ABD'DE İLK DEĞİL



ABD'nin Teksas eyaletinde polis daha önce ölümcül robotları kullanmıştı. 2016'da Dallas polisi, iki memuru öldüren ve birkaçını daha yaralayan bir keskin nişancıyı öldürmek için C-4 patlayıcıyla donanmış bir robot kullanmıştı.



Federal hükümet, yerel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için uzun süredir askeri sınıf ekipman, kamuflaj üniformaları, süngüler ve zırhlı araçlar dağıtıyor.



Ancak bu yıl kabul edilen bir Kaliforniya eyalet yasası artık şehir polis güçlerinin askeri sınıf ekipman envanterini çıkarmasını ve kullanımları için onay almasını gerektiriyor.