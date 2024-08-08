ABD, F22'leri Orta Doğu'ya konuşlandırdı

Orta Doğu'daki gerilimin ardından ABD, F-22 Raptor savaş uçaklarını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına göndererek bölgeye konuşlandırdı.

ABD, F22'leri Orta Doğu'ya konuşlandırdı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail ve İran arasındaki gerilim yükselirken, F-22 Raptor savaş uçaklarını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına göndererek bölgeye konuşlandırdı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, “ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptorları, İran ya da vekillerinin bölgede gerilimi tırmandırma ihtimalini azaltmak amacıyla ABD'nin bölgedeki kuvvet pozisyonunda yaptığı değişikliklerin bir parçası olarak 8 Ağustos'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk alanına ulaştı” denildi.

Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün (US-GSTF) önemli bileşenlerinden olan F-22'nin ABD tarafından ihracatına izin verilmezken, F-22'nin tek kullanıcısı ABD Hava Kuvvetleri.

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