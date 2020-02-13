ABD Filipinler'in güvenlik paktını sonlandırmayacağını umuyor

ABD Hint Pasifik Güçleri Komutanı Amiral Philip S. Davidson, Avustralya'nın Sydney kentinde bir düşünce kuruluşunun düzenlediği toplantıda konuştu.



Filipinler'in salı günü anlaşmayı tek taraflı feshedeceğini açıklamasının ardından, ABD Dışişleri ile Filipin makamları arasındaki görüşmelerde anlaşmanın sürdürülmesi için bir ara yol bulunabileceği umudunu dile getiren Davidson, "Burada 180 günlük bir uyarı süresi söz konusu. Yani diplomatik girişimler için yeterli zaman var. Umarım başarılı sonuç alabiliriz" diye konuştu.



Davidson, ABD'nin bölgedeki sınırlı sayıda müttefik ülkeyle bu türden ikili güvenlik paktları oluşturduğuna dikkati çekerek, "Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nın yürürlükten kalkması, Filipin ordusunun güneydeki aşırılıkçılarla mücadelesine desteğimizi, ülkede ortak eğitim ve harekat yapma kabiliyetimizi olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.



FİLİPİN VFA'YI TEK TARAFLI FESHETTİKLERİNİ DUYURDU



Amerikan Özel Kuvvetlerine bağlı askerler, terör örgütü DAEŞ bağlantılı aşırılıkçıların 2017'de ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde Marawi kentindeki kuşatma sırasında Filipinler ordusuna destek vermişti.



ABD, Filipinler'e insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve siber güvenlik konularında da istihbarat desteği sağlıyor.



Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, salı günü yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı (VFA) tek taraflı feshettiklerini ABD'nin Manila Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na bildirdiklerini duyurmuştu.



Açıklamada, VFA'nın feshinin, anlaşmanın lağvedildiğine dair bildirimin Washington'a ulaşmasının ardından 180 gün sonra yürürlüğe gireceği, bu bekleme sürecinde her iki tarafın da anlaşmanın sürdürülmesine yönelik karar verebileceği belirtilmişti.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, eski Emniyet Genel Müdürü, Senatör Ronald dela Rosa'nın ABD'ye giriş vizesinin iptal edilmesinin ardından, 24 Ocak'ta televizyonda yaptığı konuşmada, "Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim" ifadelerini kullanmıştı.



Senatör Dela Rosa, emniyet genel müdürü olduğu dönemde, Duterte'nin Haziran 2016'da iktidara geldiğinde başlattığı uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına önderlik etmişti.



Operasyonlar, polis güçlerinin kullandığı orantısız şiddet ve yargısız infaz iddiaları nedeniyle insan hakları savunucularının eleştirilerine hedef olmuştu.

