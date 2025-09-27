ABD, Filistin destekçisi liderin vizesini iptal edecek

ABD hükümeti, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vizesinin iptal edileceğini duyurdu.

ABD, Filistin destekçisi liderin vizesini iptal edecek

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun vize durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Petro'nun "ABD askerlerini emirlere itaatsizliğe ve şiddete teşvik ettiği" belirtilen açıklamada, "pervasız ve kışkırtıcı" eylemleri nedeniyle Petro'nun vizesinin iptal edileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, Times Meydanı’nda gerçekleştirilen 'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

Protestoda konuşmasında "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanan Petro, ABD askerlerine seslenerek, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin." demişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...