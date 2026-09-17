ABD, Filistin lideri Abbas'a vize vermedi

Donald Trump yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üye ve yöneticilerine yönelik yaptırımlar kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 'a vize vermeyi ikinci defa reddetti.

Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılacaktı. AFP'ye açıklama yapan bir yetkili vize engelini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrı bir açıklama yaparak Filistin Yönetimi ve diğer kuruluşları "reform yapmamakla" suçladı. Bakanlık, başkanlığını Abbas'ın yaptığı Filistin Kurtuluş Örgütü üye ve yöneticilerine yaptırım uygulanacağını duyurdu. bu kapsamda FKÖ yöneticilerine uygulanan vize engeli uzatılacak.

GEÇEN YIL DA ENGELLENMİŞTİ

ABD yönetimi, geçen yıl da Filistin Devlet Başkanı Abbas da dahil olmak üzere Genel Kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna ABD vizesi vermemişti.

Bu nedenle 80'inci BM Genel Kurulu toplantılarında Abbas'ın önceden kaydedilmiş görüntüsü yayınlanmıştı.