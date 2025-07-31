ABD, Filistin yönetimine ve FKÖ üyelerine vize vermeyecek

ABD yönetimi, Filistin Yönetimi yetkilileri ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyelerine yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin "barış çabalarını baltaladığı" öne sürüldü. Filistin Yönetimi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Dünya Mahkemesi gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla tazminat arama girişimleri, "terör" suçlularına ve ailelerine yapılan yardımlar, şiddeti kışkırtmak ve yüceltmek de dahil olmak üzere "terörizmi desteklemeye yönelik faaliyetler" gerekçe gösterilerek yaptırım uygulanan kişilerin ABD vizesi alamayacağı vurgulandı. Yaptırım uygulanan isimler açıklanmadı.



Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü yöneten Filistin Yönetimi'nin başında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bulunuyor.

