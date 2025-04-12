ABD, Filistinli aktivisti yeşil karta rağmen sınır dışı ediyor

ABD'de göçmenlik davalarına bakan yargıç Jamee Comans, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar verdi.

Bu kararın, benzer durumdaki birçok uluslararası öğrenciyi de etkileyebileceği belirtildi. Halil’in avukatlarına, sınır dışı kararını durdurmak için 23 Nisan’a kadar süre tanındı. Süre sonunda Halil’in, Suriye veya Cezayir’e gönderileceği kaydedildi.



Yeşil kart sahibi ve bir Amerikan vatandaşıyla evli olan Halil, duruşma sonunda yaptığı açıklamada, “Geçen sefer söylediklerinizi alıntılamak istiyorum: Bu mahkeme için usulüne uygun yargılama haklarından ve temel adaletten daha önemli hiçbir şey yoktur. Bugün tanık olduğumuz şey açıkça, bu ilkelerin hiçbirinin ne bugün ne de tüm bu süreç boyunca uygulanmadığıdır" dedi.

Halil, Trump yönetiminin kendisini ailesinden 1,5 kilometreden fazla mesafedeki mahkemeye getirmesinin nedeninin tam olarak bu olduğunu söyleyerek, "Sadece bana tanınan bu aciliyetin, aylardır duruşma bekleyen yüzlerce kişiye de verilmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.