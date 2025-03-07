ABD fişleri bir bir çekiyor: Avrupa’daki konsolosuklarına kilit vuracak!

Çok sayıda ABD'li yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanlığı önümüzdeki aylarda çoğunluğu Batı Avrupa'da bulunan bazı konsolosluklarını kapatmaya hazırlanıyor ve küresel çapta işgücünü azaltmayı hedefliyor.



Yetkililer, Dışişleri Bakanlığı'nın ayrıca Washington'daki genel merkezinde insan hakları, mülteciler, küresel ceza adaleti, kadın sorunları ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda çalışan uzman bürolarını birleştirmeyi araştırdığını söyledi.



Reuters geçen ay Donald Trump ve milyarder yardımcısı Elon Musk'ın ABD federal işgücünde eşi benzeri görülmemiş bir maliyet azaltma çabası başlatması nedeniyle, dünyanın dört bir yanındaki ABD misyonlarından ABD'li ve yerel olarak istihdam edilen personelin en az yüzde 10 oranında azaltılmasını incelemelerinin istendiğini bildirmişti.



İngiliz The Guardian gazetesine göre Trump, bürokrasisinin “Önce Amerika” gündemiyle tamamen uyumlu olmasını istiyor. Geçtiğimiz ay, dış politika gündeminin “sadık ve etkili” bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere ABD dışişleri teşkilatını yenilemek için bir kararname yayınladı.



Trump, seçim kampanyası sırasında, sadık olmadığını düşündüğü bürokratları görevden alarak “derin devlet” olarak adlandırdığı yapıyı temizleyeceği sözünü defalarca vermişti.

ALMANYA, FRANSA VE İTALYA İLK SIRALARDA



Almanya'da Leipzig, Hamburg ve Düsseldorf; Fransa'da Bordeaux ve Strasbourg; İtalya'da Floransa'nın Dışişleri Bakanlığı'nın kapatmayı düşündüğü küçük konsolosluklar arasında yer aldığını belirten üç yetkili, bazı personelin konsoloslukların açık kalması için çaba göstermesi nedeniyle bu durumun değişebileceğini de sözlerine ekledi.

GAZİANTEP'TEKİ ŞUBE İÇİN KONGRE'YE BİLDİRİM



Yetkililer, bakanlığın pazartesi günü Kongre'ye, Washington'un Suriye'nin kuzeyindeki insani yardım çalışmalarına destek verdiği Gaziantep'teki şubesini kapatmayı planladığını bildirdiğini söyledi.



Bakanlığın internet sitesine göre, bakanlık dünya çapında 270'ten fazla diplomatik misyonda yaklaşık 70 bin toplam işgücüyle faaliyet gösteriyor.