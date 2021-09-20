ABD-Fransa krizi tırmanıyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasındaki denizaltı krizi, Fransa'nın Washington Büyükelçisi'ni çekmesiyle büyüdü.



Fransa, "sırtından bıçakladığını" düşündüğü Amerikan yönetiminden açıklama bekliyor.



Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal canlı yayına katıldı.



Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayacağını söyledi.

"Başkan Biden, Cumhurbaşkanı ile konuşmak istedi. Birkaç gün içinde Biden ile Macron arasında bir görüşme olacak" diyen sözcü, Macron'un, Biden'dan açıklama isteyeceğini belirtti.

Konu, Biden'a da soruldu.



ABD Başkanı, memleketi Delaware'de, eşiyle birlikte bisiklete binerken görüntülendi. Biden, gazetecilerin "Macron'la görüşecek misiniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

ABD-FRANSA KRİZİ



ABD ve Fransa, benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyor.



Kriz, Çarşamba günü, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın yeni bir üçlü güvenlik anlaşması imzaladıklarını ilan etmeleriyle patlak verdi.



Avustralya, yeni anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nden nükleer denizaltı alacağı için 2016'da Fransa'ya verdiği denizaltı siparişini iptal etti.



Fransa, ABD ve Avustralya'ya, büyükelçilerini geri çağırarak yanıt verdi.

Tarihte ilk kez Fransa, Washington Büyükelçisi'ni geri çekti.



Analistler, krizin ticari olmaktan öte bir güven krizi olduğu görüşünde.



Washington, Çin'e karşı tek cephe olmak isterken ittifak içinde çatlak oluştu.



Krizin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa ve Avrupa ile ittifakına kalıcı zarar verme potansiyeli olduğu belirtiliyor.