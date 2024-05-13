ABD: Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmesini bir soykırım olarak görmediğini belirterek, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz." dedi.

ABD: Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna inanmıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basın toplantısında konuştu.

Sullivan, yüzde 70'e yakını çocuk ve kadınlardan oluşan 35 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği 'in 'ye yönelik saldırıları için "Gazze'de olup bitenlerin bir soykırım olduğuna inanmıyoruz. Bu öneriyi kesin bir şekilde reddettiğimiz kayıtlara geçti." ifadelerini kullandı.

"Soykırım için niyete odaklanmayı içeren uluslararası kabul görmüş terimi kullanıyoruz." şeklinde konuşan Sullivan, bu konuda UAD'de İsrail'e karşı açılan soykırım davasında hukuki analizle desteklenen bir sunum yaptıklarını da kaydetti.

Sullivan, öte yandan, İsrail'e saldırılarında sivillere zarar vermemek için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunarak, "İsrail'in masum sivillerin korunması ve refahını sağlamak için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

"REFAH'A BÜYÜK BİR OPERASYON HATA OLUR"

Savaşın ortasında kalan Filistinlilerin "cehennemde" olduğunu belirten Sullivan, İsrail'in Refah'a büyük bir askeri operasyon yapmasının hata olacağını aktardı ve "Hamas'ı yenmenin daha iyi yolları üzerine İsraille konuşuyoruz" dedi. 

Sullivan, ’nin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiğini belirterek, böyle bir anlaşmanın ne zaman yapılacağını ya da yapılıp yapılmayacağını tahmin edemediğini söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

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