ABD, Gazzelilere vize vermeyi durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz" ifadesine yer verildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 62 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan bugün Gazze'deki hastanelere 70 ölü ve 385 yaralının getirildiği belirtildi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 897'ye, yaralı sayısının da 155 bin 660'a yükseldiği aktarıldı.