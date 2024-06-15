ABD, Gazze'ye giden yardım kamyonlarına saldıran İsrailli gruba yaptırım uyguladı

Gazze'de açlıktan ölümler artarken ABD, yardım girişlerini tıkayan İsraillilere karşı yaptırım açıkladı.



ABD, Tzav 9 aktivistlerinin yılın başında önemli bir geçiş noktası olan Kerem Şalom'u bloke etmeye başladığını ve daha sonra Gazze'de açlık yayılırken kamyonları ateşe verip sürücüleri ve İsrail Savunma Kuvvetleri askerlerini yaraladıklarını bildirdi.



Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, "Tzav 9'dan kişiler aylardır defalarca Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemeye çalışmış, bazen şiddet kullanarak yolları kapatmışlardır. Ayrıca yardım kamyonlarına zarar verdiler ve hayat kurtaran insani yardımları yollara döktüler" dedi.



Miller, mayıs ayı ortasında aşırılıkçı grup üyelerinin "Gazze'deki erkek, kadın ve çocuklara insani yardım taşıyan iki kamyonu Batı Şeria'da El Halil yakınlarında yağmalayıp ateşe verdiği" bir saldırıya ilişkin ayrıntıları anlattı.



Tzav 9 ise yaptırımların "şok edici" ve "her türlü Amerikan ve liberal değere aykırı" olduğunu söyledi.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre grubun açıklamasında, Hamas'ın Gazze'ye gönderilen yardımın "büyük bir kısmını" yönlendirdiği yönündeki kaynaksız iddialar tekrarlandı ve grubun Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin ailelerini temsil ettiği iddia edildi.

Grubun eylemleri uluslararası alanda tepkiye yol açtı.

Ancak İsrail içinde Gazze'ye yardım sevkiyatına karşı çıkanlara yaygın bir destek de var.

