ABD, Gazze'ye ulaştıramadığı yardım malzemelerini İsrail'in Aşdod Limanı'na bıraktı

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) geçici liman projesinin iptalinden sonra, ABD'nin Gazze'ye insani yardım çabalarıyla ilgili gelişmeleri aktardı.



Singh, "Gazze'deki insani çabalarımıza dönersek, MV Cape Trinity, Aşdod'a (İsrail'in Aşdod Limanı'na) yaklaşık 6 milyon pound (2 bin 721 tondan fazla) insani yardımı boşaltım işlemini tamamladı." dedi.



Haftalar süren çalışmalara rağmen faaliyete geçirilemeyen JLOTS projesinin iptal edilmesinin ardından, Cape Trinity'nin Texas'a dönüş yolculuğuna hazırlandığını söyleyen Singh, son yapılan yardımla Gazze halkına, "deniz ve hava koridorları aracılığıyla" teslim edilen yardım miktarının 17 bin 236 tonu aştığı bilgisini paylaştı.



Singh, "Bu çaba, ABD ordusunun Orta Doğu'da şimdiye kadar teslim ettiği en yüksek insani yardım hacmini temsil ediyor." diye ekledi.



Sözcü Yardımcısı'nın bahsettiği yardım transferi, JLOTS projesi üzerinden Gazze'de dağıtılması planlanarak daha önce Güney Kıbrıs'a ulaştırılan insani yardım malzemelerinin bir kısmını teşkil ediyor.



Geçici liman projesi Cape Trinity isimli geminin ABD'ye dönmesiyle tamamen son bulacak, böylece bu gemiyle JLOTS’ın tüm parçaları ABD’ye geri dönmüş olacak.



Başarısız olan JLOTS projesinin ardından ABD'nin Aşdod Limanı'na ulaştırdığı yardım malzemelerinin Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistin halkına ulaşması ise İsrail'in bundan sonraki tutumuna bağlı.



YÜZER İSKELE "FİYASKO" ELEŞTİRİLERİNE NEDEN OLMUŞTU



ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son "Birliğin Durumu" konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye yüzer iskele kurulacağını duyurmuştu.



İsrail'in kara sınırından Gazze'ye insani yardım girişlerini engellemesine çözüm olarak planlanan yüzer iskelenin kurulumu iki aydan fazla sürerek 17 Mayıs'ta bitirilmişti. Ancak 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu yüzer iskele parçalara ayrılmış, "fiyasko" eleştirileri altında İsrail'de yapılan onarımdan sonra 7 Haziran'da tekrar yerine kurulmuştu.



Pentagon, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, ikinci kurulum için tamiri dahil yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.



Bu süre içinde yüzer iskele deniz şartları nedeniyle sık sık kullanılamaz hale gelmiş, yerinden çıkarılarak İsrail'in Aşdod Limanı'nda tutulmuştu.



ABD Başkanı Joe Biden, Washington'da yapılan NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlenen basın toplantısında, Gazze kıyısına kurulan yüzer iskele projesiyle ilgili "Ortaya koyduğum bazı şeylerin başarısız olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradım." demişti.



Pentagon, 17 Temmuz'da İsrail'in kara yolu ile geçişlere izin vermemesi nedeniyle insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla ABD'nin Gazze sahiline mayıs ortasında kurduğu yüzer iskelenin "görevini tamamladığını" duyurmuştu.