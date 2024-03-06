ABD, Gazze'ye yeniden havadan yardım gönderdi

ABD bir kez daha Gazze Şeridi'ne havadan yardım gönderdi. Yardım operasyonu Ürdün'le işbirliği içerisinde düzenlendi.

ABD, Gazze'ye yeniden havadan yardım gönderdi
ABD Gazze'ye ilk yardımını havadan indirdi

ABD Gazze'ye ilk yardımını havadan indirdi

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Yardımın yapıldığı anlara ilişkin görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Amerikan Hava Kuvvetleri, Filistinlilere havadan paraşütle 60 paketlik gıda yardımı yaptı. Yardımlar uçaktan sahil şeridine bırakıldı.

Operasyon Ürdün Hava Kuvvetleri ile işbirliği içerisinde düzenlendi.

ABD, Gazze'ye yeniden havadan yardım gönderdi - 1

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'la Washington'daki görüşmesinde, insani yardımların artırılması yönünde çağrı yapmıştı.

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