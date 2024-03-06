ABD, Gazze'ye yeniden havadan yardım gönderdi

Yardımın yapıldığı anlara ilişkin görüntüler, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Amerikan Hava Kuvvetleri, Filistinlilere havadan paraşütle 60 paketlik gıda yardımı yaptı. Yardımlar uçaktan sahil şeridine bırakıldı.
Operasyon Ürdün Hava Kuvvetleri ile işbirliği içerisinde düzenlendi.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'la Washington'daki görüşmesinde, insani yardımların artırılması yönünde çağrı yapmıştı.
Video of the airdrop of Humanitarian Assistance into Gaza on March 5th. pic.twitter.com/60FsZn2Wfn— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2024
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