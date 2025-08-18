ABD gemilerine karşı Çin'in yeni füzeleri devrede

Çin, ABD’nin denizlerdeki üstünlüğüne meydan okuma çabalarının parçası olarak, düşman savaş gemilerini batırmak üzere tasarlanan dört yeni füzesini yaklaşan askeri geçitte resmen tanıtmayı planlıyor.

80. YIL DÖNÜMÜNDE GÜÇ GÖSTERİSİ

Askeri geçit töreni, 3 Eylül’de Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda düzenlenecek.

Son yıllarda hızlı bir askeri modernizasyona giren Pekin, ABD’nin Batı Pasifik’teki güç ve üslerini hedef alabilecek uzun menzilli geniş bir füze cephaneliği kurmuş durumda.

Füzeler, Çin’in Tayvan veya Güney Çin Denizi üzerine muhtemel bir çatışmada ABD müdahalesini engellemeyi hedefleyen “erişimi engelleme ve alan kısıtlama” stratejisinin merkezinde yer alıyor.

İŞTE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK FÜZELER

Çin devlet medyası Xinhua’nın aktardığına göre, yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı ikinci büyük geçit provası hafta sonu gerçekleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzerinde YJ-15, YJ-17, YJ-19 ve YJ-20 işaretleri bulunan yeni füzeler dikkat çekti.



“YJ”, Çince “Kartal Darbesi” anlamına gelen Ying Ji ifadesinin kısaltması ve Çin’in gemisavar füze ailesini temsil ediyor.



YJ-15: Askeri uzman Rick Joe’ya göre ses hızını (saatte 1.235 km) aşabilen süpersonik füze olabilir.



YJ-17 ve YJ-19: Hipersonik özelliklere sahip, ses hızının 5 katından fazla hız yapabilen, manevra kabiliyeti yüksek füzeler olarak değerlendiriliyor.



YJ-20: Aerobalistik manevra yetenekleriyle menzili artırılmış yeni nesil bir hipersonik füze olabilir.



Avustralyalı deniz analisti Alex Luck, bu füzelerin yalnızca gemisavar değil, kara hedeflerine saldırı için de kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olabileceğini belirtti.

ABD DONANMASI İÇİN TEHDİT

Uzmanlara göre, ABD’nin mevcut hava savunma sistemleri yavaş ve düşük görünürlüğe sahip füzeleri tespit edebiliyor. Bu nedenle Pekin, ABD savunmasını aşmak için süpersonik ve hipersonik füzeler geliştirmeye yöneliyor.

