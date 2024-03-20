ABD generalleri, Kabil'in "düşüşüne" Biden'ın neden olduğunu söylüyor

GENELKURMAY BAŞKANI BIDEN'DAN EK KUVVET İSTEDİ



Eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley, o dönemde ülkenin en üst düzey askeri subayıydı ve ABD başkanı Joe Biden'a, Taliban'ı uzak tutmak ve ABD ordusunun güvenliğini sağlamak için yeterli desteği sağlamak üzere 2 bin 500 kişilik bir kuvveti bölgede tutması yönünde çağrıda bulunmuştu.



Biden, daha kalabalık bir askeri birliğin gönderilmesini onaylamadı ve ABD Büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamakla görevli 650 kişilik daha küçük bir kuvveti bölgede tutmayı tercih etti.



Bu küçük kuvvet, Taliban'ı durdurmaya yetmedi. Taliban, ABD'nin ayrılmasından bu yana Afganistan'ı kontrol ediyor.



RAPORDA ORDUYU SUÇLADILAR



Askerlerinin beyanlarının tersin 2023 yılında yayınlanan raporda, "Potansiyel bir terör saldırısı tehdidini yönetmek için Başkan, ordunun ek desteğe ihtiyaç duyup duymadığını defalarca sordu. Üst düzey askeri yetkililer, yeterli kaynaklara ve yetkilere sahip olduklarını doğruladılar" ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin