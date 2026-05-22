ABD geri adım attı: Polonya'ya 5 bin asker gönderilecek

ABD ile NATO arasındaki gerginlikte yumuşama adımı Washington'dan geldi. Geçtiğimiz hafta Polonya 'ya planlanan askeri sevkiyatı durduran ABD Başkanı Donald Trump karar değiştirdi. Buna göre ABD Polonya'ya 5 bin asker gönderme sözü verdi.

Polonya'ya gönderilecek ek birliklerin nereden ve ne şekilde kaydırılacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Trump, Truth üzerinden yaptığı paylaşımda asker gönderme kararının nedeni olarak Polonya'nın muhafazakar milliyetçi Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan ilişkisini gösterdi.

Trump, paylaşımında, "Gururla desteklediğim Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin başarılı seçimi ve kendisiyle olan ilişkimiz temelinde, ABD'nin Polonya'ya ek 5.000 asker göndereceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Trump'ın daha önce NATO ittifakını ve Avrupalı ​​mevkidaşlarını eleştirmesine rağmen, Nawrocki ABD'nin Avrupa'da güvenliğin garantörü olmaya devam ettiğini sıklıkla ifade etmişti.

ABD Başkanı'nın geri adımı NATO üyelerini Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmedikleri için sert bir şekilde eleştirmesinin ardından gelirken Trump kimi zaman ittifaktan çekilmeyi düşündüğünü ve Washington'ın karşılıklı savunma anlaşmasına uymak zorunda olup olmadığını sorguladığını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İspanya'yı hedef alarak, İran Savaşı için topraklarındaki üsleri kullanmasına izin vermeyen İspanya'ya karşı ABD'nin hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Rubio, "İspanya gibi ülkeler ABD'nin bu üsleri kullanmasına izin vermiyor - o zaman neden NATO'dasınız? Bu çok yerinde bir soru. "Dürüst olmak gerekirse, NATO'daki diğer ülkeler çok yardımcı oldular. Ama bunu görüşmemiz gerekiyor." dedi.