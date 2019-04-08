Beyaz Saray'dan gelen açıklamada Randolph Alles’in yerine Gizli Servis Başkanı görevine James Murray'ın getirileceği bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, alles'in geçen 2 sene boyunca harika bir iş çıkardığını, ABD'ye 40 yılı aşkın hizmeti için Trump'ın Alles'e minnettar olduğunu söyledi.
2017'de göreve getirilen Alles istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Medyada kovulduğuma dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
ABD basını, Trump'ın Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney’den Randolph Alles’i kovmasını istediğini iddia etmişti. ABD Başkanı'nın Alles'in göçmenler konusundaki yumuşak tavrını eleştirdiği biliniyordu.
Amerikan medyasında Trump'ın, Nielsen'in Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlere sığınma başvurusu yapmalarına izin vermeye devam etmesi konusunda rahatsız olduğu iddia edilmişti.