ABD Gizli Servis Direktörü, 22 Temmuz’da duruşmaya çağrıldı

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi, ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle’ın 22 Temmuz’da mecliste Donald Trump’a yönelik suikast girişimine dair duruşmaya çağırıldığını duyurdu.

ABD Gizli Servis Direktörü, 22 Temmuz’da duruşmaya çağrıldı

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi’nden 'a saldırı girişimine ilişkin açıklama geldi.

ABD Gizli Servis Direktörü Cheatle adına yazılan davet mektubunda, “Bugün Başkan Donald Trump, Butler, Pensilvanya'daki bir mitingde silahlı bir kişinin kendisine ateş açması sonucu bir suikast girişiminden kurtuldu. En az bir görgü tanığı öldü. Başkan Trump'ı koruyan, silahlı saldırganı etkisiz hale getiren ve muhtemelen daha fazla can kaybını önleyen Birleşik Devletler Gizli Servis ajanlarının muazzam cesareti göz ardı edilemez. Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi, bugün Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili bir soruşturma başlatmış olup, 22 Temmuz 2024 tarihinde Komite'nin tam oturumuna gönüllü olarak katılmanızı talep etmektedir.” denildi.

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