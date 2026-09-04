ABD Gizli Servisi, güvenlik politikalarını yıllardır güncellememiş

ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'nin yayımladığı rapor, Gizli Servis skandalını gözler önüne serdi.

Raporda Gizli Servis'in, ABD Başkanı ve yurtdışına seyahat eden diğer yetkilileri korumaya yönelik protokolleri 1991'den bu yana değiştirmediği belirtildi.

En son ABD Başkanı Donald Trump 'ın, Türkiye 'de düzenlenen NATO zirvesinden dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçağını değiştirmek zorunda kalmasının ardından konunun üzerine gidilirken, Kongre'de yürütülen soruşturmada Gizli Servis'in gerekli güncellemeleri yapmadığı ve İHA'lara karşı yıllarca eski yöntemlerle mücadele ettiği tespit edildi.

2015-2025 arasında Gizli Servis'in normal koruma faaliyetlerini aksatan 83 olayı incelediği aktarılan raporda, bunlardan 25'inin ardından ortaya çıkan gereklilikler doğrultusunda politikaların güncellendiği belirtildi.

Raporda, "Çoğu zaman Gizli Servis, güvenlik olaylarının ardından koruma politikalarını güncellememiştir ve Gizli Servis politikası, personelinin bu durumlarda statükoyu koruma gerekçelerini belgelemesini gerektirmez. Sonuç olarak Gizli Servis, koruma politikalarını güncelleme konusunda karar verirken eksiksiz bilgiye sahip değildir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca rapora göre Gizli Servis, yeni prosedürlerin yayınlanmasından itibaren dört yıl içinde gözden geçirilmesini öngören kendi politikasını da uygulamadı.

Geçen hafta Hesap Verebilirlik Ofisi, kurumun sözcüsünü ve diğer iki yetkiliyi, "görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında" idari izne çıkarmıştı.