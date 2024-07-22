ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişiminde başarısız olduğunu kabul etti

Donald Trump suikastına ilişkin Gizli Servis'ten yeni bir açıklama yapıldı.

ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, bugün yaptığı açıklamada teşkilatın eski başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimini önleme misyonunda başarısız olduğunu kabul etti.



İstifa çağrılarıyla karşı karşıya olan Cheatle, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi önünde verdiği ifade sırasında “Başarısız olduk” dedi.

Cheatle ayrıca Kongre'ye 13 Temmuz trump mitingi için talep edilen kaynakların sağlandığını söyledi.

ABD'li Senatör Ron Johnson bugün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'a 13 Temmuz'da suikast girişimi düzenlendiği gün yaşananlara ilişkin ekibiyle yaptığı araştırmalar sonucu ulaştığı beş maddelik ön bulgulardan oluşan rapora yer verdi.



Raporda, suikast girişiminin ardından Johnson ve ekibinin, olay gününe ilişkin güvenlik hatalarını araştırmak üzere federal ve yerel hükümet yetkilileriyle görüştükleri belirtilerek, kamuoyunun dikkatini çekecek birkaç maddeye ulaştıkları ifade edildi.



BEŞ MADDELİK RAPOR

Birinci madde "Gizli Servis, olay günü 13 Temmuz 2024'te yerel özel tim SWAT ve keskin nişancılara yönelik yapılan sabah toplantısına katılmadı" başlığıyla paylaşılarak "Sabah 09.00'da yerel SWAT ve keskin nişancı birlikleri için bir toplantı yapıldı. Ekipler güvenlik sorumluluklarına ilişkin görevlendirildi. Gizli Servis'in toplantıya neden katılmadığı belli değil" denildi.



İkinci madde ise "Yerel kolluk kuvvetleri olay günü iletişimin uyumlu olmadığını ve Gizli Servis ile doğrudan bağlantı kuramadıklarını söyledi" başlığıyla verilerek ekiplerin ayrı kanallar üzerinden iletişimde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Üçüncü madde şu cümleler yer aldı: "Yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti ve Gizli Servis'in de bu bilgiden haberdar olduğu bilgisi ulaştı" başlığıyla paylaşılarak "Yerel keskin nişancı ekibi Crooks'u olay mahallinde elinde silah olmadan fark etti ve hareketleri şüpheliydi. Daha sonra elinde telemetre ile görülen Crooks'a ilişkin merkez komuta bilgilendirildi. Gizli Servis bu bilgiden haberdar olduğunu söyledi ve şüphelinin konumu için detay istedi."

Dördüncü madde, "Olayın ardından Gizli Servis yerel birliklerle Crooks'un bulunduğu binanın çatısında görüldü ve saldırganın fotoğrafları yüz tanıma için Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosuna (ATF) gönderildi" başlığıyla paylaşılırken "Gizli Servis'in ne zaman ve nasıl çatıya çıktığı belirsiz. Crooks'un yüzünün tanımlanmasında neden ATF'nin görevlendirildiği de belirsiz" ifadelerine yer verildi.



Son madde ise "Yerel birliklere göre, Gizli Servis ilk başta mitinge keskin nişancı göndermeyi planlamıyordu" başlığıyla aktarıldı.