ABD, Golan saldırısının arkasında Hizbullah'ın olduğunu söylüyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Golan Tepeleri'ne yönelik füze saldırısının arkasında Hizbullah'ın olduğuna dair “her türlü gösterge” olduğunu söyledi.

Blinken, “Her gösterge füzenin gerçekten de Hizbullah'tan geldiği yönünde. İsrail'in vatandaşlarını terörist saldırılara karşı savunma hakkının arkasındayız” dedi.



İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, İran destekli Lübnan Hizbullahı'nın, Dürzi Arap kasabası Mecdel Şems'teki bir futbol sahasını 50 kilogram savaş başlığı taşıyan İran yapımı bir füzeyle vurulduğunu bildirdi.

Saldırıda 12 çocuk hayatını kaybetti.



Hizbullah ise saldırının sorumluluğunu reddetti.



Blinken, bugünkü açıklamasının devamında, “Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye kararlıyız. Çok uzun süredir devam ediyor. Çok fazla insanın hayatına mal oldu. İsraillilerin, Filistinlilerin ve Lübnanlıların çatışma ve şiddet tehdidinden uzak bir şekilde yaşadıklarını görmek istiyoruz” diye konuştu.



Tokyo'da yaptığı konuşmada, İsrail hükümeti ile görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen ABD'li bakan, "İsrail'in vatandaşlarını savunma hakkını ve bunu yapabilmelerini sağlama konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.



“Blinken, şunları ekledi: "Ancak çatışmanın tırmandığını da görmek istemiyoruz. Bir yayılma görmek istemiyoruz. İlk günden beri, 7 Ekim'den bu yana hedeflerimizden biri buydu ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Ancak bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmanın en iyi yolu Gazze'de ateşkesi sağlamaktır ki bunun için neredeyse günün her dakikası yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”

