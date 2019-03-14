ABD, yayınladığı son yıllık insan hakları raporunda, Golan Tepeleri'ne ilişkin "İsrail işgali altındaki" bölge tanımını "İsrail kontrolü altındaki" bölge olarak değiştirdi.



Çarşamba günü yayınlanan raporda ayrıca, "İsrail ve İşgal Altındaki Bölgeler" yerine yeniden "İsrail, Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Gazze" ifadesi kullanıldı. Bu ifadeye geçen yılın raporunda da ilk kez bu şekilde yer verilmişti.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, sözkonusu ifade değişikliğinin politika değişikliği anlamına gelmediğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı'nın Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bölümü'nde görev yapan Michael Kozak, "Bu bölgelere burada müzakere edilmiş bir çözüme ilişkin görüş ve politikamızda bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullandı.



Washington'da yaptığı açıklamada Kozak, "Bu arada bu bir insan hakları meselesi değildir, bu hukuki bir meseledir" diye konuştu. Kozak, "Yapmaya çalıştığımız şey, bu bölgelerdeki insan hakları durumunu raporlamaktır. 'İşgal altındaki bölge' sözü meseleye hukuki bir anlam katar, sanıyorum ki yapmaya çalışılan şey daha ziyade coğrafi bir tabire kaymak" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılı ocak ayında göreve geldiğinden bu yana İsrail'e desteğini güçlü bir biçimde ifade etmişti. Trump, uluslararası toplumda hâkim olan görüşü yoksaymak suretiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı.



Trump'a destek verdiği bilinen ABD'li senatör Lindsey Graham de, Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Golan Tepeleri'ne yaptığı ziyaret sırasında, Washington'ın İsrail'in bu stratejik bölgedeki egemenliğini tanıması için çaba sarf edeceğini söylemişti.



İsrail, tartışmalı bir bölge olan Golan Tepeleri'nin büyük bir bölümünde kontrolü 1967 yılındaki Altı Günlük Savaş sırasında sağlamış ve 1981 yılında bölgenin tamamını Suriye'den ilhak etmişti. Uluslararası toplum, bölgeyi İsrail toprağı olarak tanımamıştı.



İsrail ve Suriye, 1973 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana hâlâ teknik olarak savaş halindeler. Ülkeler arasında bir ateşkes çerçevesinde oluşturulan silahsızlandırılmış bölge de 2011'de Suriye iç savaşı başlayana dek görece sakin durumdaydı.

