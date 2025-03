ABD Google'a "Chrome'u sat" diyor: Yeni belgeler mahkemeye sunuldu

ABD Adalet Bakanlığı, Google'a açılan "antitröst" davasında, Chrome tarayıcısının satılması konusundaki talebini yineledi.



The Washington Post'un haberine göre, Adalet Bakanlığı, "antitröst" davasına ilişkin mahkemeye revize edilmiş belgelerini sundu.



Belgelerde, yargıca Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması için olan talep tekrarlandı.



Öte yandan belgelerde bakanlığın, Google'ın yapay zeka startup'larındaki hisselerini satması talebinden vazgeçtiği görüldü.



Google'ın sözcülerinden Peter Schottenfels, söz konusu taleplerin ABD'nin "ekonomisi ve güvenliğine" zarar vereceğini savunarak, "(Bu talepler) Mahkemenin kararının çok ötesine geçiyor" dedi.



Nihai kararı ise federal yargıç Amit Mehta'nın nisanda vereceği bildirildi.



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu talepleri yinelemesi, beklentilerin aksine, "antitröst" konusuna yönelik "agresif" önlemlerin yeni yönetimde de süreceği yorumlarına neden oldu.



DAVA SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLADI?



ABD Adalet Bakanlığından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.



Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilen açıklamada, Google'ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.



Son 15 yılda Google'ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı.



Açıklamada, bu sayede Google'ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek, şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.



ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.