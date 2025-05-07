ABD, gözünü Libya’ya dikti: “İlk sınır dışı uçuşu bugün yapılabilir”

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetiminin ülkedeki göçmenleri bu hafta Libya’ya sınır dışı edebileceği ve bunun, gerçekleşmesi halinde bir ilk olacağı belirtildi.



Konu hakkında Reuters haber ajansına konuşan üç ABD’li yetkiliden ikisi, ABD ordusunun göçmenleri en erken çarşamba günü, yani bugün hava yoluyla Kuzey Afrika ülkesi Libya’ya gönderebileceğini söyledi.



ABD Savunma Bakanlığı konu hakkındaki yorum taleplerini Beyaz Saray’a yönlendirirken, Beyaz Saray ve İç Güvenlik Bakanlığı yorum talebine yanıt vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise “Diğer hükümetlerle diplomatik iletişimimizin detayları hakkında yorum yapmıyoruz” açıklamasında bulundu.

Reuters, kaç göçmenin Libya’ya gönderileceğini ya da bu kişilerin hangi ülke vatandaşı olduklarını tespit edemediklerini aktardı.



LİBYA: BİZİMLE HERHANGİ BİR KOORDİNASYON YOK



Libya’daki Ulusal Birlik Hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, Libya topraklarının bilgileri ya da izinleri olmadan sınır dışı edilen göçmenler için bir varış noktası olarak kullanılmasını reddettiklerini bildirdi. Hükümet, ABD ile göçmenlerin kabulüne dair herhangi bir koordinasyon olmadığını da sözlerine ekledi.



Halife Hafter’in başında olduğu ve ülkenin doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu da bir açıklama yaparak ülkenin ABD’den sınır dışı edilen göçmenleri alması fikrini reddetti ve bunun “vatanın egemenliğini ihlal ettiğini” belirtti.



Ocak 2025’te resmen göreve geldikten sonra göçmen karşıtı politikalarına hız veren ABD Başkanı Trump ve yönetimi, gözaltına aldığı göçmenlerden bazılarını Panama’ya göndermişti. Trump yönetimi, çete üyesi olmakla suçladığı göçmenleri ise El Salvador’da “yeryüzündeki cehennem” olarak bilinen yüksek güvenlikli hapishaneye göndermişti.



DIŞİŞLERİ’NİN İNSAN HAKLARI RAPORUNDA LİBYA



ABD Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılında yayınladığı yıllık insan hakları raporunda Libya’yı “sert ve hayatı tehlike yaratan cezaevi koşulları” ile “keyfi gözaltı ve tutuklamalar” dolayısıyla eleştirmişti.



Bakanlık ayrıca ABD vatandaşlarının Libya’ya gitme konusunda uyararak “suç, toplumsal kargaşa, kaçırılma ve silahlı çatışma” durumuna işaret ediyor.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da geçen hafta yaptığı açıklamada, göçmenlerin sadece El Salvador’a gönderilmesinden tatmin olmadıklarını söylemiş, Washington yönetiminin göçmenleri sınır dışı edeceği ülkelerin sayısını artırabileceğine işaret etmişti.



“HAFTALARDIR GÖZDEN GEÇİRİYORLAR”



Reuters’a konuşan dördüncü bir ABD’li yetkili, Trump yönetiminin haftalardır göçmenlerin gönderilebileceği, aralarında Libya’nın da olduğu ülkeleri gözden geçirdiğini anlattı. Öte yandan, ABD yönetiminin Libya makamları ile herhangi bir anlaşmaya varıp varmadığı netlik kazanmadı.

