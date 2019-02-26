ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, katıldığı 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısında Venezuela'daki krize dair açıklamalarda bulundu.



ABD Başkanı Yardımcısı Pence, ABD'nin Juan Guaido'ya olan desteğini yineleyerek, "Başkan Guaido, Başkan Donald Trump, size ve Venezuela halkına bir mesajı iletmem için burada bulunmamı istedi. Biz ABD olarak yüzde yüz sizinleyiz. Bugün burada bulunan bütün ülkelerle beraber Venezuela'da demokrasi ve özgürlük tesis edilene kadar sizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "gaspçı" olarak niteleyen Pence, "Nicolas Maduro gitmelidir. Venezuela'daki mücadale, baskıyla özgürlük arasında diktatörlüğe karşı demokrasinin mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Pence, ABD'nin Venezuela'ya olan yardımlarını hatırlatarak, "Venezuela halkına desteğimiz yalnızca devam etmekle kalmayıp artacaktır da. ABD, bölgede Venezuela halkına yardım eden müttefiklerine 56 milyon dolar ek yardımda bulunacak." dedi.



Bölge ülkelerinin Maduro hükümetine uyguladıkları diplomatik baskıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pence, "Artık daha fazlasını yapmanın zamanı geldi. Lima Grubuna bağlı olan bütün ülkelerden (Venezuela devlet petrol şirketi) PDVSA'ya ait banka hesaplarının dondurulmasını ve Guaido'ya aktarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca Maduro'ya yakın kişilere vizenin kısıtlanmasını ve Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nda Guaido’nun temsilcinin tanınmasını desteklemenizi bekliyoruz." diye konuştu.



Pence, ABD'nin Venezuelalı üst düzey devlet görevlilerine ve Maduro hükümetinin ekonomik ağına karşı yaptırımların daha da artıracağını sözlerine ekledi.



Askeri müdahale konusuna açıkça değinmeyen Pence, Venezuela'da pasif bir demokratik geçiş süreci beklentisini yineleyerek, Trump'ın "Venezuela konusunda bütün seçenekler masada" sözünü hatırlattı.



ABD'DEN VENEZUELALILARA "EK YARDIM" AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığından, "Bugün ABD Başkan Yardımcısı Pence, Nicolas Maduro'nun sebep olduğu ülke genelindeki siyasi ve ekonomik krizden dolayı ülkeden kaçan 3,4 milyon Venezuelalıya 56 milyon dolarlık ek insani yardımda bulunulacağını açıkladı." ifadesi kullanıldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in, Venezuela'da kendisini başkan ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vermek amacıyla Venezuela-Kolombiya sınırına gittiği bildirildi.



Açıklamada, "Bugün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Nicolas Maduro'nun sebep olduğu ülke genelindeki siyasi ve ekonomik krizden dolayı ülkeden kaçan 3,4 milyon Venezuelalıya 56 milyon dolarlık ek insani yardımda bulunulacağını açıkladı." değerlendirmesinde bulunuldu.



Duyurulan ek yardımın, geçen haftalarda Venezuela'nın Brezilya ve Kolombiya sınırındaki noktalara yığılan yardımların parçası olduğu kaydedilen açıklamada, insani yardımların Venezuela'nın içinde ve dışında arttırılması için tüm yolların uygulanmasına devam edileceği belirtildi.



Açıklamada, Venezuela'ya son yardım paketiyle 2017 mali yılından bu yana toplam 195 milyon dolar yardım yapıldığına işaret edilerek, şunlar bildirildi:



"Geçici Başkan Guaido, Ulusal Meclis üyeleri, vatandaşlar ve ortaklarımızın Venezuela'daki yardıma muhtaç kişilere acilen insani yardım sağlanması konusundaki cesur çabalarını ve liderliklerini destekliyor, onlarla bu hedefe doğru çalışmaya devam ediyoruz.



Şimdi cesur Venezuela halkına bağlılığımızı güçlendirme zamanı. Venezuelalı mültecilere ve göçmenlere cömertçe ev sahipliği yapan Latin Amerika ve Karayipler'deki hükümetlerin ve toplulukların katkılarını takdir ediyoruz."



VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.



Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.