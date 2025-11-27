ABD-Güney Afrika gerilimi: 2026'daki zirveye davet edilmeyecek

"Beyazlara yönelik şiddet olaylarını" gerekçe gösterip Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayan ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeye yönelik tavrını sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Trump daha önceki ifadelerini tekrarlayarak Güney Afrika yönetiminin, "beyazlara yönelik şiddeti durduramadığını" savundu ve bundan memnun olmadıklarını belirtti.

ABD Başkanı, kısa süre önce Güney Afrika'da yapılan G20 Zirvesi'nin sonunda Güney Afrikalı yöneticilerin, kapanış törenine katılan kıdemli bir ABD Büyükelçiliği yetkilisine G20 başkanlığını devretmeyi reddettiğini ifade etti. Trump, bu duruma tepki göstererek, "Bu nedenle benim talimatımla, Güney Afrika gelecek yıl Florida'nın Miami şehrinde düzenlenecek 2026 G20 Zirvesi'ne davet edilmeyecek." açıklamasını yaptı.

Güney Afrika'nın G20 üyeliğine "layık olmadığını" da savunan Trump, "Biz de onlara yapılan tüm ödemeleri ve sübvansiyonları derhal durduracağız." ifadesini kullandı.

G20 GERİLİMİ

ABD Başkanı Trump, Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe gösterip zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti. Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.