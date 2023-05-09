ABD, Güney Kore ve Japonya, "füze uyarı bilgi paylaşım sistemi" kurmak için ortak çalışma yürütecek

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, eş zamanlı olarak füze uyarı bilgilerini paylaşmak üzere kurulacak sistem için ortak çalışma gurubu oluşturacağı bildirildi.

ABD, Güney Kore ve Japonya, "füze uyarı bilgi paylaşım sistemi" kurmak için ortak çalışma yürütecek

​​​​​​​Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç ülke yetkililerinin, uyarı sistemi konusundaki bilgileri eş zamanlı paylaşmak için bir danışma grubu kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un, Başkanı Joe Biden ve Başbakanı Kişida Fumio ile yaptığı görüşmeler sırasında yeni sistemin kurulmasının gündeme alındığı kaydedilerek üç liderin, "Kuzey Kore'nin füze tehditlerine" karşı bilgi paylaşımı konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

Japonya basınında yer alan haberlerde de "eş zamanlı füze uyarı sistemi bilgi paylaşımı" konusunda üç ülke yetkilileri arasındaki görüşmelerin sürdüğü açıklanmış, nihai anlaşmanın gelecek ay Singapur'da yapılacak güvenlik forumunda imzalanacağı ileri sürülmüştü.

Halihazırda, ABD'nin bölgedeki güçlerinin, Güney Kore ordusu ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile ayrı ayrı eş zamanlı bilgi paylaşımı yaptığı belirtiliyor.

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