"ABD haftaya Küba'ya saldırı planlanıyor"

ABD Başkanı Donald Trump 'ın Küba 'ya yönelik tehditleri ve Washington'un eski devlet başkanı Raul Castro hakkında iddianame hazırlamasının ardından Karayipler'de sular ısınıyor.

Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez yerel basına yaptığı açıklamada, ABD ordusunun gelecek hafta Küba'ya yönelik saldırı planı olduğunu öne sürdü. Gonzalez, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yapılan askeri müdahalede Porto Riko topraklarının kullanıldığını hatırlatarak "Önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor." dedi.

ABD'nin Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş yürüttüğünü ifade eden Gonzalez, "Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki hafta da Küba ile bir savaşımız olacak." diye konuştu.

ABD UÇAK GEMİSİ KÜBA YAKINLARINDA

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD'nin eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını, Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenlerin "savaş suçlusu" olarak tarihe geçeceğini söylemişti. Parilla, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşmuştu.

Son gelişmelerin ardından Amerikan Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayipler'e konuşlandırıldığını açıklamıştı. Amerikan basını, Venezuela Devlet Bakanı Nicholas Maduro'nun kaçırılmasında da uçak gemisi Gerald Ford'un görev aldığını hatırlatmıştı.